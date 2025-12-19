Norveška princesa bo potrebovala presaditev pljuč

"Približujemo se trenutku, ko bo treba opraviti presaditev pljuč, in opravljamo potrebne priprave, da bo to mogoče, ko bo prišel čas. Ni še odločeno, kdaj bo princesa uvrščena na čakalni seznam za presaditev," je povedal vodja oddelka za pulmologijo na univerzitetni bolnišnici v Oslu Are Martin Holm.

Norveška princesa Mette-Marit bo potrebovala presaditev pljuč. FOTO: Profimedia

Princesa Mette-Marit je v današnjem intervjuju za javno radiotelevizijo NRK medtem dejala, da preživlja težke čase. "Vedno sem upala, da bom lahko bolezen obvladovala z zdravili. Do zdaj je napredovala precej počasi, vendar je prišlo do preobrata (...). Ves čas smo vedeli, da bo potek bolezni šel v to smer, vendar se to dogaja nekoliko hitreje, kot sem upala," je dejala.

Norveška princesa je morala zaradi bolezni v zadnjem času večkrat odpovedati svoje obveznosti, sicer pa se že leta spopada z zdravstvenimi težavami. Po navedbah kraljeve družine so jeseni opravili več testov, ki kažejo na jasno poslabšanje njenega zdravja. Kljub temu vztraja, da bo opravljala svoje dolžnosti in se udeleževala javnih dogodkov in prireditev, dokler bo to zmogla.