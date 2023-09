Norveška princesa določila datum poroke s šamanom

Norveška princesa Martha Louise in šaman Durek Verrett sta določila datum poroke. 51-letničin zaročenec je znan po spodbujanju neutemeljenih medicinskih praks. Predlagal je, da je rak izbira in na spletu prodajal medaljone, ki naj bi ščitili pred covidom-19, medtem ko je princesa Martha Louise trdila, da lahko komunicira z angeli.

Da sta se zaročila, sta naznanila junija 2022, prejela pa sta tudi kraljev blagoslov. "Navdušeni smo, da se je Durek Verrett pridružil družini in se veselimo praznovanja velikega dne z njima," sta norveška kralj in kraljica zapisala v nedavni izjavi. "Marthi in Dureku želimo vse najboljše," sta še zapisala.

Hollywoodski guru, ki sebe imenuje za šamana 6. generacije, trdi, da je vstal od mrtvih in napovedal napade 11. septembra v ZDA dve leti, preden so se zgodili. Verrett, ki je Afroameričan, je priznal, da so njegova prepričanja za nekatere morda neprijetna, hkrati pa dodaja, da so kritike, s katerimi se sooča, posledica rasizma.

Princesa se je odpovedala uradnim dolžnostim

Martha Louise je lani novembra povedala, da do nadaljnjega ne bo več opravljala uradnih dolžnosti za norveško kraljevo družino. Odločitev je prišla po tem, ko so princeso večkrat kritizirali zaradi mešanja komercialnih interesov z njenim uradnim nazivom. Na Norveškem že desetletja sproža polemike zaradi svoje vpletenosti v alternativno zdravljenje, vključno z ustanovitvijo šole, katere cilj je ljudem pomagati, da "pridejo v stik s svojimi angeli".