Norveška princesa po odpovedi kraljevim dolžnostim vstopa v alternativno medicino

Norveška princesa Martha Louise se odpoveduje opravljanju kraljevih dolžnosti in se bo v prihodnje s svojim zaročencem, samooklicanim šamanom, posvetila področju alternativne medicine. Kraljeva palača v Oslu je v torek sporočila, da bo 51-letna princesa na ta način jasneje ločila svoje poslovne dejavnosti od svoje vloge na dvoru.

Martha Louise je od junija zaročena z Durekom Verrettom, ki je v ZDA znan tudi kot šaman Durek. Njen odnos z znanim hollywoodskim duhovnim gurujem je na Norveškem poskrbel za kar nekaj dvignjenih obrvi, sploh v luči nekaterih njegovih trditev, saj meni, da je rak stvar izbire. Na svoji spletni strani prodaja celo medaljon, ki naj bi mu pomagal premagati covid-19.

icon-expand Martha Louise FOTO: Profimedia

Princesa, ki trdi, da se lahko pogovarja z angeli, je že leta 2002, ko se je odločila delati kot jasnovidka, izgubila naziv njena kraljeva visokost. Leta 2019 se je ločena mati treh otrok strinjala tudi, da v svojih poslovnih podvigih preneha uporabljati naziv princesa. Potem ko je bila v zadnjih letih kljub temu večkrat tarča kritikov, ki so ji očitali, da komercialne interese meša s svojim uradnim nazivom, je par pristal tudi na to, da se bosta na svojih medijskih kanalih, v različnih produkcijah in komercialnih aktivnostih vzdržala povezav s kraljevo družino.

icon-expand Martha Louise in njen zaročenec Durek Verret. FOTO: Profimedia

"Princesa in njen zaročenec Durek Verret želita potegniti jasno ločnico med svojimi lastnimi dejavnostmi in kraljevo hišo," so pojasnili na dvoru v Oslu. Princesa tako v dogovoru s svojim očetom, kraljem Haraldom V. do nadaljnjega tudi ne bo več opravljala kraljevih dolžnosti, bo pa obdržala naziv princese.