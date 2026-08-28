Norveška žaluje za kraljem Haraldom: kdo je bil pokojni monarh?

Norveška kraljeva družina in narod sta zavita v črnino po uradnem obvestilu palače v Oslu, da je v 90. letu starosti preminil kralj Harald V.. Monarh, ki je kraljestvu vladal celih 35 let, se je poslovil v petek zjutraj ob 6.35 po lokalnem času v nacionalni bolnici v Oslu.

Kralj Harald V. je umrl danes zjutraj. FOTO: Reuters

Kralj je bil v zdravstveno oskrbo sprejet že pretekli teden zaradi zapletov pri zdravljenju redke krvne bolezni, njegovo stanje pa se je v zadnjih urah hitro poslabšalo. V bolnišnici so se od njega poslovili najožji člani kraljeve družine, medtem ko so se pred kraljevo palačo začeli zbirati užaloščeni državljani, ki so s polaganjem cvetja izkazali spoštovanje človeku, ki je več desetletij predstavljal stabilnost njihove domovine. "Njegovo veličanstvo je odšlo mirno, obkroženo z ljubeznijo najbližjih," je bilo navedeno v uradni izjavi palače.

Kdo je bil kralj Harald V.?

Leta 1937 rojeni kralj je bil prvi princ, rojen na Norveškem od daljnega 14. stoletja. Prav zato, ker je bil tu rojen, so ga imeli rojaki še raje. Lahko bi se reklo, da mu je kraj rojstva odprl pot v srca ljudi že ob samem začetku njegove poti. Harald se je izkazal za monarha, ki je znal prepoznati potrebo po spremembah v zastarelih kraljevih strukturah. Pod njegovo vladavino je monarhija postala precej bolj transparentna, predvsem na področju osebnih financ in poročanja o zdravju družine, kar so pozdravili vsi družboslovci in analitiki.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Norvežani žalujejo pred kraljevo palačo v Oslu. Profimedia

Norvežani žalujejo pred kraljevo palačo v Oslu. Profimedia

Norvežani žalujejo pred kraljevo palačo v Oslu. Profimedia

Norvežani žalujejo pred kraljevo palačo v Oslu. Profimedia

Norvežani žalujejo pred kraljevo palačo v Oslu. Profimedia

Norvežani žalujejo pred kraljevo palačo v Oslu. Profimedia











Strokovnjak Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen je poudaril, da je kraljeva vladavina prinesla močno egalitarno noto v norveško družbo. Poleg modernizacije protokola je bil Harald znan po svojem nagnjenju k športu in naravi, kar je značilna norveška lastnost, s katero se je poistovetilo tisoče rojakov. Obdobje Haraldove vladavine je bilo polno vzponov in padcev. Na eni strani je stal kot simbol narodne enotnosti po grozljivem pokolu Breivika leta 2011, na drugi pa je moral navigirati skozi nevihte v svoji družini. Poleg osebnih bitk s Parkinsonovo boleznijo in boleznimi srca je 89-letnik nadzoroval odnose v palači med škandali, ki so vključevali princa Haakona in princeso Mette-Marit.

Zdaj bo prestol prevzel princ Haakon s soporgo Mette-Marit Tjessem Høiby. FOTO: Reuters

Tove Taalesen, dopisnica za Nettavisen, poudarja, da je bila njegova sposobnost ostati "človek" kljub kraljevskemu protokolu tisto, kar mu je kupilo zvestobo norveških src. Tudi ob soočanju s pravosodnimi organi zaradi dejanj vnuka ali vprašljivih znanstev kraljeve hiše se kralj nikoli ni popolnoma izoliral od svojega ljudstva, temveč je svojo ustavno vlogo opravljal brezhibno.