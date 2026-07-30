Norveški fenomen veslanja preizkusil tudi Spiderman

Norveški vplivnež in športni navdušenec Ole Frøystad, ki ga svetovna spletna javnost prepozna predvsem pod vzdevkom mrrowrow, je znova pritegnil pozornost s svojo inovativno vsebino. Norvežan, ki slovi po svoji markantni vikinški pojavi in strasti do veslanja, je tokrat v svojem čolnu gostil nepričakovanega sopotnika – legendarnega superheroja Spidermana.

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S svojo zadnjo objavo na Instagramu je razkril, da se je znamenito veslanje, s katerim so norveški navijači navduševali svetovno javnost na nedavnem svetovnem prvenstvu v nogometu, preselilo tudi na družabne dogodke oziroma v kinodvorane. Pred premiero filma Spiderman: Nov dan, ki je pred dnevi prišel na velika platna, je cela dvorana skupaj veslala. Priljubljenemu fenomenu se je pridružil celo Spiderman sam oziroma maskota, ki je tisti večer promovirala enega najbolj pričakovanih filmov tega leta.

Norveški viking, kot ga zaradi njegovega videza imenujejo mnogi, pa je s tovrstno potezo znova dokazal, da ima tudi marketinško žilico. Prav vključevanje priljubljenih likov v športnih objavah močno poveča gledanost in odzivnost na platformah. Mnogi sledilci so namreč že večkrat priznali, da je ravno ta nepričakovana kombinacija tista, ki naredi vsebino vredno ogleda in deljenja na ostalih kanalih, kar je osnovni cilj viralnosti. Tudi filmska podjetja se vedno pogosteje obračajo na ustvarjalce z jasno definirano ciljno skupino, saj ti zagotavljajo organsko izpostavljenost, ki je gledalci ne zaznajo kot vsiljivo oglaševanje, temveč kot zabavo, vredno ogleda.