Norveški kralj med počitnicami v Španiji hospitaliziran

Norveški kralj Harald je z ženo Sonjo dopustoval na Tenerifih, a so 89-letnega monarha zaradi dehidracije in infekcije morali hospitalizirati. Kot je v izjavi za javnost sporočila palača, se je kralj na zdravljenje dobro odzval in je hitro okreval, zato so ga pred kratkim lahko odpustili iz bolnišnice, kraljevi par pa bo še ostal v Španiji.
"Nista se še odločila, kdaj se bosta vrnila v domovino. Kraljev zdravnik bo prihodnjih nekaj dni ostal v Španiji, kjer bo nadzoroval njegovo okrevanje," so zapisali v izjavi in dodali, da bodo novice v povezavi s kraljevim zdravstvenim stanjem ponovno delili 2. marca, razen če se bo njegovo stanje drastično spremenilo, potem bodo javnost obvestili prej.
Kraljev osebni zdravnik, Bjørn Bendz, je razkril, da se je infekcija razširila iz tiste, ki jo je imel na nogah. "Ko se ljudje bližajo 90. letu, je tudi infekcija lahko resna stvar. Pomembno je, da situacijo temeljito preučimo in njegovo zdravje nadzorujemo, preden bo odpuščen iz bolnišnice, tudi če je njegovo stanje stabilno," je povedal zdravnik.
Tenerife so sicer priljubljena počitniška destinacija norveškega kraljevega para. Tokrat sta stanovala v luksuznem hotelu v Costa Adeje, ki ima direkten dostop do plaže.
Kralj se bori z zdravstvenimi težavami
Skoraj 90-letni norveški kralj se sicer zadnja leta pogosto bori z zdravstvenimi težavami. Februarja 2024 je bil zaradi infekcije hospitaliziran med počitnicami v Maleziji, v tamkajšnji bolnišnici pa so mu vstavili tudi začasni srčni spodbujevalnik. Po vrnitvi v domovino so tega zamenjali za redni srčni spodbujevalnik. Mesec pred tem je bil na bolniški zaradi dihalnega obolenja.
Zaradi infekcije je bil hospitaliziran tudi maja in decembra 2023, istega leta pa je prestal operacijo zaradi raka mehurja.
Harald V. je trenutni kralj Norveške, ki je na prestol zasedel leta 1991 po smrti svojega očeta, kralja Olava V. Rodil se je leta 1937 in je prvi norveški prestolonaslednik, ki se je rodil na Norveškem po več kot 500 letih. Preden je postal kralj, je bil znan kot prestolonaslednik Harald. Kralj Harald je poročen s kraljico Sonjo, s katero ima dva otroka: princeso Märtho Louis in prestolonaslednika Haakona.
Kraljica Sonja je žena norveškega kralja Haralda V. Rodila se je leta 1937 in je s kraljem poročena od leta 1968. Kraljica Sonja je znana po svoji podpori kralju in kraljevi družini, pa tudi po svojem delu na področju kulture in dobrodelnosti. Aktivno sodeluje pri različnih humanitarnih projektih, še posebej tistih, ki se nanašajo na otroke in mlade. Je tudi pokroviteljica številnih organizacij in dogodkov.
Dehidracija nastopi, ko telo izgubi več tekočine, kot jo zaužije, kar lahko vpliva na telesne funkcije. Simptomi dehidracije vključujejo žejo, suha usta, zmanjšano uriniranje, utrujenost in omotico. Pri starejših ljudeh je dehidracija pogostejša in lahko bolj nevarna, saj se z leti zmanjšuje občutek žeje, ledvice pa postanejo manj učinkovite pri ohranjanju vode. Dehidracija pri starejših lahko povzroči resne zdravstvene težave, kot so vročinski udar, ledvični kamni, okužbe sečil, zmedenost, poslabšanje kroničnih bolezni in celo smrt, če je ne zdravimo.
