Norveški kralj med počitnicami v Španiji hospitaliziran

Norveški kralj Harald je z ženo Sonjo dopustoval na Tenerifih, a so 89-letnega monarha zaradi dehidracije in infekcije morali hospitalizirati. Kot je v izjavi za javnost sporočila palača, se je kralj na zdravljenje dobro odzval in je hitro okreval, zato so ga pred kratkim lahko odpustili iz bolnišnice, kraljevi par pa bo še ostal v Španiji.

"Nista se še odločila, kdaj se bosta vrnila v domovino. Kraljev zdravnik bo prihodnjih nekaj dni ostal v Španiji, kjer bo nadzoroval njegovo okrevanje," so zapisali v izjavi in dodali, da bodo novice v povezavi s kraljevim zdravstvenim stanjem ponovno delili 2. marca, razen če se bo njegovo stanje drastično spremenilo, potem bodo javnost obvestili prej.

Kraljev osebni zdravnik, Bjørn Bendz, je razkril, da se je infekcija razširila iz tiste, ki jo je imel na nogah. "Ko se ljudje bližajo 90. letu, je tudi infekcija lahko resna stvar. Pomembno je, da situacijo temeljito preučimo in njegovo zdravje nadzorujemo, preden bo odpuščen iz bolnišnice, tudi če je njegovo stanje stabilno," je povedal zdravnik.