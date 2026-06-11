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Tuja scena

Norveški princ pred izrekom sodbe hospitaliziran

Oslo, 11. 06. 2026 19.59 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
Marius Borg Høiby na sodišču

Po poročanju norveškega medija Se og Hør je sin norveške prestolonaslednice Marius Borg Høiby doživel zdravstvene težave in bil iz zapora v Oslu prepeljan v bolnišnico, kjer je noč preživel pod zdravniškim nadzorom. Dogodek se je zgodil v sredo, tik pred načrtovano premestitvijo v drug zapor. Razlog za sprejem v bolnišnico ni bil razkrit, princ pa je v stavbo vstopil v spremstvu policistov.

Marius Borg Høiby se sooča z zelo zahtevnim obdobjem. Predvidoma 15. junija bo izvedel, ali mu grozi do sedem let in sedem mesecev zaporne kazni zaradi obtožb posilstev, hkrati pa se spopada z vse slabšim zdravstvenim stanjem svoje matere, prestolonaslednice princese Mette-Marit, ki je bila zaradi napredujoče pljučne fibroze uvrščena na čakalni seznam za presaditev pljuč.

Norveški princ Marius Borg Høiby z mamo in norveško prestolonaslednico Mette-Marit.
Norveški princ Marius Borg Høiby z mamo in norveško prestolonaslednico Mette-Marit.
FOTO: AP

Pretekli ponedeljek je 29-letnik prejel dovoljenje za začasni izhod iz zapora, da bi se udeležil srečanja z družino in zdravstvenim osebjem na posestvu Skaugum. Tam so bili člani kraljeve družine seznanjeni s tveganji, povezanimi z bližajočo se presaditvijo pljuč njegove matere.

Zdravstveno stanje mame močno bremeni Borga, ki je o njeni bolezni spregovoril tudi na sodišču. "Biti skupaj kot družina v takšnem času je izjemno pomembno – ne le za mojo mamo, temveč za vse nas. Neznosno je biti v zaporu v Oslu in vedeti, kako bolna je. Med zadnjima dvema obiskoma je spala na kavču, ker ni bila dovolj močna," je med drugim povedal na sodišču, kjer je spregovoril tudi o čustveni stiski, ki jo doživlja zaradi materine bolezni med prestajanjem pripora. "Težko je pomisliti, da je lahko vsaka nedelja, ko se vidimo, zadnja."

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Ker je presaditev pljuč resen in tvegan medicinski poseg, novica močno odmeva med člani kraljeve družine. Prestolonaslednik Haakon je zato predčasno zaključil državni obisk na Japonskem, princesa Ingrid Alexandra pa se je iz Avstralije, kjer je študirala na Univerzi v Sydneyju, vrnila na Norveško. Tudi princ Sverre Magnus je prilagodil svoje obveznosti, da bi bil bližje materi.

Odkar je v priporu, je Borg večkrat prejel dovoljenje za začasni izhod iz zapora, vedno zaradi družinskih okoliščin. Ob vsakem izhodu ga je spremljala policija. Njegovi odvetniki so pred okrožnim sodiščem v Oslu uspešno utemeljili zahtevo za izpustitev, vendar je pritožbeno sodišče odločitev razveljavilo. Presodilo je, da še vedno obstaja verjetnost, da bi Borg v primeru izpustitve ponovno storil kaznivo dejanje. Zavrnjena je bila tudi njegova prošnja, da bi preostanek pripora prestajal doma.

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Spomnimo, Borg se sooča s skupno 40 obtožbami, med njimi s štirimi obtožbami posilstva žensk, za katere tožilstvo trdi, da niso bile sposobne podati privolitve, ker so spale ali bile drugače nezmožne odločanja. Sodba naj bi bila izrečena v nedeljo, 15. junija, ob 8.30, s čimer se bo zaključilo več kot leto dni trajajoče policijsko preiskovanje in šest tednov dolga sodna obravnava.

Marius Borg Høiby Mette-Marit sojenje zdravsvtene težave

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KOMENTARJI3

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NoSugar
11. 06. 2026 21.29
Ta baraba se bo izmazala, je že jasno. Kaj ima veze njegova candrasta mama, ki rabi nova pljuča? Saj jih bo dobila, brez skrbi, ker ni neka "amorfna gmota". Če bo treba, bodo tudi kakšnega reveža zaklali in ji dali njegova pljuča. Mafija. In to nam vlada, nas vodi, odloča o nas, navadnih ljudeh?
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0 0
LukaS8
11. 06. 2026 21.21
No Švedi so ga vsaj obtožili in mu sodili. V ZDA pod Trumpom se takšne perverznjake ščiti.
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0 0
biggie33
11. 06. 2026 20.18
Epstein koalicija..
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+3
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