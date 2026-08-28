Norvežani se svojemu kralju v podporo zbirajo pred kraljevo palačo

"Ostani močen, kralj Harald," so trenutno misli številnih Norvežanov, ki so se po novici, da je zdravstveno stanje njihovega monarha še slabše kot pred dnevi, začeli zbirati pred kraljevo palačo. V znak podpore in pošiljanja pozitivnih misli za čimprejšnje okrevanje številni tudi prinašajo rože in molijo zanj.
Na družbenih omrežjih so se začeli širiti posnetki nepregledne množice ljudi, ki se zbira pred kraljevo palačo v Oslu. "Ganljiv prizor, v katerem se Norvežani združujejo in svojemu kralju pošiljajo sporočila ljubezni, moči ter upanja. Misli ljudi po vsej Norveški so v teh težkih trenutkih namenjene kralju in kraljevi družini," je denimo zapisano ob enem od njih in zagotovo ubeseduje občutke tistih, ki držijo pesti, da bo kralju kmalu bolje.
Novico, da se je zdravstveno stanje 89-letnika močno poslabšalo, so v četrtek sporočili iz kraljeve palače. Dodali so tudi, da sta kraljica Sonja in prestolonaslednik Haakon odpovedala vse svoje kraljeve obveznosti in sta ob njem v bolnišnici. Poleg njiju sta tam tudi kraljeva snaha Mette-Marit in sestra princesa Astrid. Kralj je v bolnišnici v Oslu od 17. avgusta, bori pa se s hemolitično anemijo, vrsto slabokrvnosti, pri kateri rdeče krvničke propadajo hitreje, kot jih lahko nadomesti kostni mozeg.
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