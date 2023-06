Noseč transspolni moški na naslovnici britanske modne revije

Transspolni Logan Brown , 27-letni moški iz Anglije, je nedavno praznoval rojstvo svojega prvega otroka, Nove Mills Brown , skupaj s svojo nebinarno partnerko Bailey J Mills . Nova izdaja revije Glamour je namenjena slavljenju zavezništva med ženskami in transspolnimi osebami ter deljenju izkušenj, zlasti v zvezi z nosečnostjo, zdravstveno oskrbo in porodom. Širši javnosti poskušajo približati teme, povezane s transspolno skupnostjo.

Logan Brown je najbolj znan kot avtor bloga Up the Duff Man, na katerem je začel deliti svojo izkušnjo kot noseči transseksualec. Pred dvema letoma je spoznal Baileyjevo in v intervjujih povedal, da je bil otrok za oba velik šok. Zaradi zdravstvenih težav v času nosečnosti ni smel uporabljati testosterona. "Bilo je, kot da bi se mi ves svet ustavil. Vsa moja moškost, za katero sem se tako dolgo trudil, je bila popolnoma izbrisana," je za Glamour Magazine povedal Brown. Sprva ni bil prepričan, ali si želi otroka, vendar se je kmalu zavedal, da nikoli več ne bo imel priložnosti za biološkega otroka znotraj kvir zveze. "Ugotovil sem, da ne želim niti pomisliti, da bi se znebil otroka, ki se razvija v mojem telesu," dodaja Brown.

Po objavi je nemudoma postal tarča številnih diskriminatornih komentarjev. Njegova zgodba je pritegnila veliko pozornosti tudi na TikToku, kjer je razpravljal o svoji nosečnosti. Znan tiktoker NoFun je poslal transfobične komentarje Loganovemu partnerju in večkrat javno izpostavil, da moški ne morejo zanositi, ter jih označil za duševno bolne. Podobne komentarje, ki so se nanašali na transspolnost in debelost, je uperil tudi proti Samu Smithu.