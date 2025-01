Noseča Aleksandra Prijović z možem odhaja na dopust čez lužo

O zakoncih, ki bosta konec poletja oziroma v zgodnji jeseni ponovno postala starša, imajo same pohvalne besede tudi njihovi sosedi v Srbiji. "Zelo smo veseli zanjo in Filipa. Sta čudovita in predana starša in zdaj je pravi čas zanju. Aleksandra je veliko delala, zdaj pa naj malo uživa," so povedali in potrdili, da je pevka novico o nosečnosti šele v soboto delila z ostalimi družinskimi člani. "Res je, da so v soboto tukaj pri njih praznovali, se veselili pozno v noč. Njena in njegova družina sta bili pri njih na obisku, bili so presrečni. Čeprav je precej mlada, je Aleksandra prava gospodinja. Velikokrat jo vidimo, ko pride iz trgovine ali ko gresta z možem po sina v vrtec," je zaupal sosed in dodal, da sta tudi zelo vljudna in prav nič vzvišena.