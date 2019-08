Noseča Anne z novo pričesko navdušila na rdeči preprogi

Hudičevka morda res nosi Prado, a slavna 36-letna nosečnica je poglede privabljala z obleko modnega oblikovalca Brandona Maxwella . Za to priložnost je izbrala čudovito oprijeto obleko v barvi fuksije z zaprtim ovratnikom.

Obleko so še toliko bolj poudarili trije drzni izrezi in odprta ramena. Priznani oblikovalec je na svojem profilu na Instagramu razkril, da je bila igralkina obleka narejena posebej za ta dogodek, in dejal, da je ponosen, da Anne nosi njegovo kreacijo v tako pomembnem obdobju, kot je nosečnost.