Noseča Blake Lively moža presenetila na setu

Ryan Reynolds je pred dnevi komaj končal s snemanjem drugega dela akcijske komedijeKrij mi hrbet, v katerem je nastopila tudi naša kaskaderka Tjaša Perko . Čeprav bi marsikdo pomislil, da se je odpravil na zaslužen dopust, pa že v Bostonu snema nov projekt, in sicer film Free Guy.

42-letni igralec pa je na setu snemanja dobil prav posebno presenečenje, saj so ga prišle obiskat njegove tri punce, žena Blake Lively in njuni hčerki, štiriletna James in dve leti staraInez. Noseča Blake je sicer pogled skrivala za ogromnim črnim klobukom. Sodeč po fotografijah se je igralec obiska zelo razveselil, saj je bil njegov nasmeh precej zgovoren.