Noseča Chrissy Teigen hospitalizirana zaradi močnih krvavitev

Chrissy Teigen, ki pod srcem nosi fantka, je s svojimi oboževalci v Instagramovi zgodbi delila, kaj vse prestaja v teh dneh. Zvezdnica je trenutno hospitalizirana v bolnišniciCedars-Sinai Medical Center v Los Angelesu, ker je preveč krvavela.

"Vsi vemo, da že nekaj tednov mirujem v postelji in to je en super resen počitek. Vstanem, da grem na hitro na stranišče in to je to, dvakrat na teden se kopam, brez tuširanja, čim manj, kolikor je le nujno," je delila s svojimi oboževalci, nato pa pojasnila, da se je zapletlo, ker je imela vse hujše krvavitve.

"Vedno, vedno sem krvavela. Sem približno na polovici nosečnosti in krvavim približno že en mesec, morda malo manj kot mesec dni. Govorim o večjih količinah krvi, kot jo imamo običajno dekleta med menstruacijo, ne gre samo za majhne madeže. Veliko ljudi ima to, vendar je običajno v redu. Pri meni jo je bilo preveč."

34-letnica je povedala, da je dojenček v redu in da se lepo razvija. Med drugim je spet poudarila, da ima sama zelo šibko posteljico in da so se zaradi tega stvari zapletle. Spomnimo, da ima Chrisssy z 41-letnim možem Johnom Legendom že dva otroka, 4-letnoLuno in dve leti starega Milesa. "Počutim se odlično in dojenček je zelo zdrav, raste, postaja močnejši kot sta bila Luna in Miles v istem obdobju. Zelo se premika, premika se prej kot Luna in Miles v tistem obdobju ... Vesela sem zanj, je najmočnejši, najbolj kul dojenček v 'zanič hiši'..."

Ob koncu je še nagovorila svoje sledilce in jim naročila, da če je med njimi kdo, ki je po poklicu zdravnik, naj ji ne postavljajo različnih diagnoz prek družbenih omrežij. "Imam zelo dobre zdravnike, ki poznajo celotno zgodbo. Delim veliko, vendar ne popolnoma vsega," je pojasnila.

Njen mož je v teh neprijetnih časih ves čas ob njeni bolniški postelji, kjer je tudi prenočil. Med drugim pa ji je pripravil tudi njen najljubši sendvič.