Noseča Chrissy Teigen pokazala, kako velik je že njen trebušček

Chrissy Teigen in John Legend pričakujeta še enega otroka.

" Vau! Tretji dojenček, hitro gre, " se je oglasila Chrissy, ki se je posnela pred ogledalom. "Kako je to sploh mogoče?" se je spraševala zvezdnica, ki še ni razkrila, kdaj ima rok poroda, ampak se bo družina novega člana predvidoma razveselila enkrat marca naslednje leto.

34-letna zvezdnica je na Instagramu po dolgem času objavila fotografije, na katerih pozira v objemu svojega moža, glasbenika Johna Legenda. Slavna zakonca sta videti presrečna in zaljubljena, Chrissy pa je pojasnila, zakaj tako redko objavi njune fotografije. "Nimava veliko skupnih fotografij z razlogom. Ker vedno fotografirala najini pošasti," je zapisala zvezdnica, z besedo 'pošasti' pa ljubkovala poimenovala svoja otroka.

Chrissy in John sta se poročila leta 2013 in imata dva otroka, 4-letno hčerko Luno in dveletnega sina Milesa. Tretjo nosečnost sta naznanila v glasbenikovem novem videospotu za pesem Wild,kjer se Chrissy drži za nosečniški trebušček.