Noseča Christina Ricci na skrivaj dahnila usodni da

"Gospod in gospa," je 41-letna nevesta pospremila njun poročni selfi, na katerem oba pozirata v belem pred cvetličnim obokom, nevesta pa v roki drži šopek.

Štiri leta mlajši, 37-letni Mark Hampton , je delil enako fotografijo, pod katero je zapisal ključnik oziroma 'hashtage' #justmarried, kar v prevodu pomeni pravkar poročena. Presrečna nevesta je nato delila še en skupni selfie, pod katerim je bila prav tako redkobesedna in zapisala: "Prav tako gospod in gospa."

Ob veselem dogodku sta mladoporočenca prejela veliko čestitk, vse najlepše pa so jima zaželi tudi zvezdniški prijatelji, kot so Kelly Ripa, Juliette Lewis, Helena Christensen, Eva Chen in Octavia Spencer.

Riccijeva se je na skrivaj do oltarja sprehodila le dva meseca po tem, ko je naznanila, da pričakuje drugega otroka.