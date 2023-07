Noseča Diletta in Loris Karius na počitnicah na Ibizi

Najbolj znana italijanska športna novinarka Diletta Leotta in njen fant, nemški vratar Loris Karius, dopustujeta v Španiji. Fotografi so ju v objektive ujeli na plaži na Ibizi, kjer je Diletta pokazala svoj vedno večji nosečniški trebušček. Par so sicer pred kratkim opazili na italijanski plaži, sedaj pa sta se odločila še za skok na Ibizo.

Italijanska novinarka Diletta Leotta in njen partner, nemški vratar Loris Karius, se bosta že kmalu razveselila prvega skupnega otroka, a še preden se bo njuna družina povečala, sta se odločila za poletni oddih na Ibizi. Fotografi so ju ujeli pa plaži, kjer je novinarka nosečniški trebušček razkazovala v roza bikiniju. icon-expand Diletta Leotta in Loris Karius pričakujeta prvega skupnega otroka. FOTO: Profimedia 30-letni nogometaš ni umaknil roke z njenega trebuščka, novinarki pa je pomagal tudi pri vstopu v morje. Novinarko so nedavno opazili v obmorskem mestu Forte dei Marmi, kjer se je v družbi prijateljev nastavljala sončnim žarkom in uživala v morskih valovih, pozabila pa ni niti na poziranje, utrinke z oddiha pa je delila tudi na svojem Instagramu. icon-expand Diletta Leotta in Loris Karius sta na počitnicah na Ibizi. FOTO: Profimedia Diletta je konec marca razkrila, da je noseča. "Nekaj morava povedati ... A ste to že vsi vedeli? Kmalu bomo trije," je takrat zapisala ob videu, na katerem se s Kariusom objemata in jočeta od sreče. Leotta je razmerje z Lorisom potrdila novembra, januarja pa delila še skupne fotografije s silvestrovanja. Par je objet poziral pred zlatimi in belimi baloni, vratar pa je Diletto poljubil na lice. Novinarka je bila pred tem v razmerju s turškim igralcem Canom Yamano.