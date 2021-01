Noseča Emma Stone vesela, da ima zaradi prekinitve dela več časa zase

32-letna Emma Stone, ki je igrala v filmih, kot so Dežela La La, Gangsterska enota, Služkinje in Neverjetni Spiderman, se bo letos s partnerjemDavom McCaryjem razveselila prvega otroka. "Komaj čaka, da si ustvari družino in postane mati,"je povedal anonimen vir, ki je zvezdnici zelo blizu. "Priznala je, da ima veliko srečo, da je lahko v tem pomembnem obdobju svojega življenja doma in večine časa ne preživlja na celodnevnih snemanjih."