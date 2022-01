Noseča Georgina Rodríguez na plaži: Zelo sem ponosna na svojo čudovito družino

Georgina Rodriguez, izbranka slavnega nogometaša Cristiana Ronalda, je nekaj dni z družino preživela v Dubaju, kjer je praznovala svoj 28. rojstni dan. Tokrat je objavila novo družinsko fotografijo s plaže, na kateri je v dvodelnih kopalkah pokazala nosečniški trebušček. Georgina in Ronaldo, ki skupaj vzgajata že štiri otroke, namreč pričakujeta dvojčka.

Georgina Rodríguez FOTO: Profimedia

Georgina Rodríguez je na Instagramu objavila fotografijo s plaže iz Dubaja, na kateri pozira s svojim dolgoletnim izbrancem 36-letnim Cristianom Ronaldom in štirimi otroki. Noseča zvezdnica, ki pod srcem nosi dvojčka – deklico in dečka – je imela na sebi dvodelne modre kopalke, na glavo pa si je dala barvno ujemajočo ruto. Na fotografiji lahko vidimo tudi njune štiri otroke: 4-letna dvojčka Evo Mario in Matea, 4-letno Alano Martino in 11-letnega sina Cristiana mlajšega. "Zelo sem ponosna na svojo čudovito družino," je Rodríguezova pospremila družinsko fotografijo s plaže in dodala: "Tukaj v Dubaju se sanje uresničijo."

Ronaldo je medtem na svojem profilu na Instagramu objavil isto fotografijo, kjer je pod objavo v arabščini zapisal: "Hvala Dubaj za lepe trenutke. Hvala Dubaj za tople občutke. Hvala Dubaj za najlepše družinske trenutke." Ob tem je še dodal: "Dubaj je moj drugi dom ... in moja družina je hvaležna za lep sprejem in velikodušnost vaših čudovitih ljudi ... z mojo iskreno ljubeznijo do vas."

Spomnimo, da je Ronaldo pred dnevi svoji dragi pripravil presenečenje ob njenem 28. rojstnem dnevu. Slavljenka je delila utrinke s praznovanja, na katerih pozira s svojimi najdražjimi pred mogočno znamenitostjo in najvišjo stavbo na svetu Burdž Kalifa. Ta je bila tisti večer osvetljena in pompozna, saj se je na njej pojavila fotografija z njeno podobo, zraven pa je pisalo: "Vse najboljše, Gio." Gio je okrajšava za Georgina in tako jo tudi kliče njen dragi Ronaldo.