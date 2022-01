Noseča Georgina Rodriguez pokazala trebušček: Tri srca

Na posnetku so jima pomagali njuna štiriletna hči Alana Martina in nogometaševi otroci, 11-letni Cristiano mlajši ter štiriletna dvojčka Mateo in Eva. Ti so v velikem pričakovanju počili črna balona, iz njiju pa so se usuli modri in rožnati konfeti, ki so sporočili, da sta na poti deklica in deček.

"Kjer se življenje prične in ljubezen nikoli ne konča," sta Ronaldo in Rodriguezova z besedami pospremila objavljeni posnetek.