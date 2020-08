Noseča Gigi Hadid objavila romantično fotografijo

Gigi Hadid in Zayn Malik sta noro zaljubljena in svojo ljubezen sta tokrat pokazala na družbenih omrežjih. 25-letna nosečnica je na Instagramu objavila romantično fotografijo, na kateri se poljublja s svojim izbrancem. "Oče mojega otroka (nasmeh)," je opremila fotografijo.

25-letnica je nosečnost potrdila v oddaji The Tonight Show, kjer je voditelju Jimmyju Fallonu povedala: "Očitno sem si želela, da bi novico medijem posredovala sama, vendar sva kljub vsemu zelo navdušena, vesela in hvaležna za vse dobre želje in podporo."

Viri, ki so blizu para, so za People maja povedali, da sta Gigi in 27-letni Malik navdušena nad dojenčkom in se veselita novega poglavja v življenju.