Noseča Hilaria Baldwin se brani, ker ima varuško: Delam vsak dan

Hilaria Baldwin, ki se bo z možem Alecom Baldwinom septembra razveselila že petega otroka, se brani kritik, ker si je poiskala pomoč in najela varuško. Pojasnjuje, da s tem ni nič narobe, če sprejmeš dodatno pomoč, in da se vam zaradi tega ni treba sramovati pred drugimi, saj to po njenem mnenju ne pomeni, da vam ni mar za svoje otroke.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

NosečaHilaria Baldwin in Alec Baldwin sta bila v času karantene s svojimi štirimi otroki, ki so se šolali doma. "Nikoli se nisem še tako veselila, da bo konec semestra," je nedavno malo za šalo malo zares pošalila Hilaria. 36-letna fitnes trenerka je priznala, da se v času izbruha koronavirusa počuti odlično, ampak da je bila družina tudi malo paranoična, ker se je bala, da bi zbolela. "Pravijo, da ljudje po 60. letu spadajo v rizično skupino in da hitreje zbolijo. Alec je ravno dopolnil 62 let in jaz sem trenutno noseča in moj imunski sistem je med nosečnostjo nekoliko oslabljen," je priznala Hilaria, ki ima tri sinove, 2-letnega Romea Alejandra Davida, 3 in pol leta starega Leonarda Angela Charlesa in 5-letnega Rafaela Thomasa.Zakonca imata tudi eno hčerko, šest let in pol staro Carmen Gabrielo, Alec pa ima iz prejšnje zveze še 24-letno hčerko Ireland.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica je nedavno šla na redni zdravniški pregled in ginekolog ji je dejal, da bo mogoče morala roditi z zaščitno masko. Vseeno upa, da bo ob tem pomembnem trenutku pri porodu lahko prisoten tudi mož. Razmere so za zdaj še negotove, saj ne ve, kakšna bodo pravila, ko bo nastopil čas njenega poroda. Predviden rok ima septembra, za seboj pa težko izkušnjo, saj je lani v obdobju sedmih mesecev dvakrat spontano splavila. Čeprav je mama štirih otrok, si vzame čas zase. Pravi, da je včasih po vsem dnevu zelo utrujena, a poudarja, da ne igra žrtve: "Sama sem se odločila, da bom imela toliko otrok. In za to prevzemam odgovornost. Težko je, ampak v tem zelo uživam. To mi ni nikoli v breme. Gledam svoje otroke, tudi ko me spravljajo ob živce — verjemite, tudi to se dogaja — in tudi ko sem jezna … "

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica je dejala, da sta z možem najela stanovanje za varuško, ki prihaja k njim na dom in jim pomaga. "Ljudje vam bodo pisali in govorili: 'Ona ima varuško.' Ampak to ne pomeni, da ne skrbiš za otroke. To pomeni, da tudi jaz delam. Delam vsak dan. In ni pošteno, da ti ljudje zaradi tega želijo vzbuditi slabo vest. Niti moja družina niti Alecova ne živita blizu," se je branila slavna nosečnica, ki je še dodala, da si ni treba sramovati, če sprejmeš tujo pomoč. Zvezdnica upa, da se bo življenje kmalu vrnilo v normalne tirnice, in na vprašanje, ali razmišlja še o kakšnem otroku, odgovori: "Bomo videli. Če bova imela še enega fantka, se počutim dolžno, da dam hčerki še eno sestrico."