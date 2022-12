Noseča Hilary Swank: Ne bi si mogla želeti bolj neverjetnega čudeža

"Ne bi si mogli želeti bolj neverjetnega čudeža," je ob božičnih fotografijah, ki jih je delila na svojem Instagramu , pripisala Hilary Swank . Igralka je z besedami mislila na svojo nosečnost in dvojčka, ki rasteta pod njenim srcem. "Tako sem hvaležna za ti dve darili v življenju," je pripisala in vsem oboževalcem zaželela lepe praznike in čudežev v kakršni koli obliki. Na fotografiji je oblečena v rdeče-belo pižamo, pozira pa pred božično jelko.

"To sem si želela že dolgo in moja naslednja vloga bo mama," je povedala ob razkritju novice v oddaji Live with Kelly and Ryan. Kasneje je razkrila, da ima rok poroda 16. aprila, na dan, ko je njen pokojni oče praznoval rojstni dan. Obenem je še priznala, da je za njeno pozno nosečnost kriva igralska kariera. "Delala sem na karieri, niti nisem bila v pravem razmerju. Pred štirimi leti se je vse izpolnilo," je povedala.