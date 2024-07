Noseča in zaljubljena Margot Robbie uživala v teniških dvobojih

Margot Robbie uživa v nosečnosti. Videti je, da se po tem, ko je javnost pred dnevi končno izvedela, da pod srcem nosi svojega prvega otroka, ne skriva več in se znova pojavlja v javnosti. Nosečniškega trebuščka ne more več skriti, a tudi s tem se ne obremenjuje, saj je izjemno lepa nosečnica, ki se v trenutnem obdobju očitno tudi zelo dobro počuti.

Zvezdnica je tako nedavno skupaj z možem Tomom Ackerleyjem obiskala teniški turnir Wimbledon in uživala v spopadih na igrišču. Seveda ni ostala neopažena, fotografi pa so jo ujeli v objektiv, ko je sproščeno sedela na tribuni in se posvečala igri. Videti je bila sproščena, z možem sta si privoščila tudi osvežilno pijačo in se veselo smejala, vmes pa sta si izmenjala tudi nekaj nežnih in zaljubljenih dotikov ter poljubov. Margot je vmes tudi večkrat nežno pobožala svoj trebušček.