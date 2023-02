Noseča Ireland Baldwin o imenu otroka: Ime ji bo Holland

Ireland Baldwin, hčerka igralca Aleca Balwdina in Kim Basinger, je med gostovanjem v enem izmed podcastov razkrila ime, ki ga je izbrala za svojega otroka. Deklico bo poimenovala Holland, kar v prevodu pomeni Nizozemska. Manekenki, katere ime pomeni Irska, se ideja o tem, da ima tudi hčerka ime po eni od držav, zdi odlična. Ali se bodoči očka s tem strinja, pa ni razkrila.

"Hčerki bom dala ime Holland (Nizozemska). Moje ime pomeni Irska, kar je ime države, in pri hčerki sem želela to nadaljevati," je v podcastu Girlboss razkrila Ireland Baldwin. "Poleg tega mi je všeč igralka Holland Taylor. To ime mi je bilo všeč že od mladosti in mislim, da je to zelo elegantno, lepo ime, zato sem izbrala Holland," je še dodala.

icon-expand Ireland Baldwin bo svojo hčerko poimenovala Holland. FOTO: Shutterstock

Bodoča mamica je obenem spregovorila tudi o vlogi matere, ki jo čaka letos. "Osredotočam se na veliko stvari, ki sem si jih v otroštvu resnično želela. To mislim v smislu stabilnosti, ki je nisem imela," je dejala manekenka, ki bo svojo hčerko vzgajala na drugačen način, kot je bila vzgojena sama. "Zelo mi je vznemirljivo to, da lahko vzgajam tega malega človeka in počnem stvari popolnoma drugače, kot so me učili, da jih moram," je dodala.

27-letnica je v pogovoru še dejala, da se bo trudila, da bo njen otrok pripravljen na svet, v kakršnega se bo rodil. "Fino je, da imam to osebo brezpogojno rada in da se po svojih najboljših močeh potrudim, da jo čim bolje pripravim na ta svet," je dejala.

icon-expand Ireland Baldwin in Alec Baldwin FOTO: Profimedia