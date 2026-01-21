Noseča italijanska novinarka navdušila s posnetkom telovadbe

Diletta Leotta ne popušča in ne išče izgovorov, zakaj ne bi šla na vadbo niti v času nosečnosti. Priljubljena italijanska voditeljica je s svojimi sledilci delila video iz telovadnice, na katerem še vedno trenira z utežmi in na ostalih napravah v telovadnici. Kot trdi, ima tudi v nosečnosti veliko energije, med vadbo pa deluje osredotočena in samozavestna.

Njeno odločnost so med komentarji pohvalili tudi oboževalci. "Prekrasna si!" je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Čestitam, lepa in odlična!" Veliko sledilcev je med komentarji reagiralo s srčki in drugimi simboli navdušenja in poklonov.