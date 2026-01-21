Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Noseča italijanska novinarka navdušila s posnetkom telovadbe

Milan, 21. 01. 2026 13.57 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Diletta Leotta

Italijanska televizijska voditeljica in športna novinarka Diletta Leotta ostaja v vrhunski formi tudi med nosečnostjo. Na družbenem omrežju je delila video, na katerem izvaja zahtevne vaje v telovadnici, njeni sledilci pa so naravnost navdušeni nad njeno motivacijo in videzom.

Diletta Leotta ne popušča in ne išče izgovorov, zakaj ne bi šla na vadbo niti v času nosečnosti. Priljubljena italijanska voditeljica je s svojimi sledilci delila video iz telovadnice, na katerem še vedno trenira z utežmi in na ostalih napravah v telovadnici. Kot trdi, ima tudi v nosečnosti veliko energije, med vadbo pa deluje osredotočena in samozavestna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njeno odločnost so med komentarji pohvalili tudi oboževalci. "Prekrasna si!" je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Čestitam, lepa in odlična!" Veliko sledilcev je med komentarji reagiralo s srčki in drugimi simboli navdušenja in poklonov.

Preberi še Diletta Leotta in Loris Karius pričakujeta drugega otroka

Diletta Leotta in njen mož Loris Karius sta veselo novico, da bosta znova postala starša, sporočila decembra v objavi na družbenem omrežju, na družinski fotografiji pa je voditeljica že pokazala nosečniški trebušček. Par ima že hčerko Ario, ki se je rodila leta 2023.

diletta leotta nosečnost italijanska novinarka voditeljica

Meghan Trainor se je s pomočjo nadomestne matere razveselila rojstva hčerke

David Beckham prekinil molk: otroci delajo napake

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
21. 01. 2026 16.08
To je pičurina
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
21. 01. 2026 14.33
čemu navdušenje?
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Smučarski as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469