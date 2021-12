Noseča Jennifer Lawrence blestela ob Leonardu DiCapriu

Noseča Jennifer Lawrence in Leonardo DiCaprio na premieri filma Don't Look Up.

Kot se za pravo profesionalko spodobi, Jennifer Lawrence opravlja še zadnje obveznosti, preden postane mama in se po rojstvu otroka v celoti posveti družini.

Tokrat je priljubljena igralka prišla na newyorško premiero svojega novega filma Don't Look Up, v katerem nastopa ob boku Leonarda DiCapria, s katerim je ta večer tudi pozirala pred fotografskimi objektivi. Za to posebno priložnost se je po slavnostni preprogi sprehodila v bleščeči zlati Diorjevi kreaciji. Svoj osupljiv videz je dopolnila s prestižnim nakitom znamke Tiffany & Co., lase pa je imela tokrat spete.