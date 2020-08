Noseča Katy Perry pokazala sobico za dojenčka

Katy Perry je z oboževalci delila podrobnosti iz otroške sobe deklice, ki se jima bo z igralcem Orlandom Bloomom pridružila prav kmalu. Pevka, ki se ob nedeljah sledilcem javlja v živo, je tokrat razkrila nekaj kosov pohištva ter detajlov, ki krasijo v rožnatih tonih obarvano sobico. ''Pozdravljeni, pokazala vam bom otroško sobo,'' je najavila na začetku posnetka, preden je kamero usmerila v notranjost. Najprej je pokazala nekaj oblačilc, potem pa vstopila v večji prostor, oboževalci pa so lahko videli še zibko, gugalnik in previjalno mizo.

Nato je gledalce povprašala, ali morda želijo pogledati tudi nekaj oblek, ki jih je za dojenčico pripravila, in presenetila z zanimivim pajackom, na katerem so natisnjene glave Blooma. Deklico, ki bo na svet prišla v tem poletju, je pevka v posnetku naslavljala z imenom Kicky Perry in se pošalila, da jo želi čim prej izseliti iz trebuščka.