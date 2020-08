Noseča Katy Perry se bori z depresijo: Nisem nedotakljiva in nepremagljiva

"Vsak dan se možnosti spreminjajo in ne veš, kaj bo. Še posebej, če si med pandemijo v veselem pričakovanju," je povedala 35-letnica za revijo People . Kot opisuje, je bilo to obdobje zanjo izredno težavno, a je pripravljena na vse. "Imam odličnega partnerja, veliko boljše se počutim in še vedno se trudim opravljati svoje delo," je dejala Katy, ki se v zadnjem času sooča z depresijo, pri tem pa si pomaga z zdravili, terapijo in podporo najbližjih. "Nisem nedotakljiva in nepremagljiva."

Ob promociji novega albuma, za katerega pravi, da je poln upanja, veselja in ljubezni, se je spomnila tudi na preteklost in leto 2017, ko album Witnessni dosegel takega uspeha kot prejšnji albumi. "Šla sem navzgor in kar naenkrat se je zgodil potres in pristala sem na realnih tleh. Že dve leti in pol poskušam najti svoj mir in se ustaviti pri svojih mislih. Enostavno mi je neprestano delati in se ne ustavljati, a tudi to je pomemben del naše poti."

Tudi sedaj v najtežjem obdobju svojega življenja se je naučila delati otroške korake in sprejeti določene spremembe za obvladovanje same sebe. "V naših mislih se lahko ustvarja zelo negativno okolje in zato je pomembno, da prevzamemo nadzor nad mislimi in to sem zagotovo storila."