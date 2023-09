Noseča Kourtney Kardashian prestala nujno operacijo plodu

Kourtney Kardashian, ki z možem Travisom Barkerjem pričakuje otroka, je na družbenem omrežju sporočila, da je prestala nujno operacijo plodu. Zapisala je, da je njen sin v trebuhu sedaj na varnem in se zahvalila zdravnikom, da so mu rešili življenje.

icon-expand Kourtney Kardashian in Travis Barker FOTO: Profimedia

"Kot nekdo, ki je imel v preteklosti tri zelo lahke nosečnosti, nisem bila pripravljena na strah, ko moraš odhiteti v bolnišnico na nujno operacijo plodu. Mislim, da nihče, ki še ni bil v podobni situaciji, ne more razumeti tega občutka strahu. Imam povsem novo spoštovanje in razumevanje do mam, ki so se morale med nosečnostjo boriti za svoje otroke," je na Instagramu zapisala Kourtney Kardashian. Ob ganljivem zapisu je objavila fotografijo iz bolnišnice, na kateri jo za roko drži njen mož Travis Barker. Dodala je, da je bila operacija uspešna, za kar je izjemno hvaležna: "Največji blagoslov je bil odhod iz bolnišnice s fantkom v trebuščku in na varnem."

V zapisu se je resničnostna zvezdnica zahvalila možu, ker je predčasno prekinil turnejo s skupino Blink-182, da bi ji nudil podporo. "Večno bom hvaležen svojim neverjetnim zdravnikom, da so najinemu otroku rešili življenje. Večno bom hvaležna svojemu možu, ki je prihitel ob mojo stran s turneje, da bi bil z mano v bolnišnici in potem skrbel zame, moja skala. In hvala moji mami, ker si me skozi to držala za roko." Na družbenem omrežju X se je oglasil tudi bobnar, ki je zapisal: "Odletel sem domov zaradi smrtno nevarne nujne operacije najinega otroka, za katero sem tako hvaležen, da je bila uspešna. Rad bi se vam zahvalil za vso podporo. Turneja se nadaljuje v petek."