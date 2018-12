Noseča Meghan na podelitvi modnih nagrad poskrbela za presenečenje

''Ko se odločimo nositi določene oblikovalce, nismo samo odraz njihove ustvarjalnosti in vizije, ampak tudi podaljšek njihovega verjetja in njihovega zaupanja v materiale in to je veliko bolj pomembno,'' je povedala Meghan, ki je med drugim dejala, da se počuti počaščeno, ker lahko razglasi zmagovalca večera. ''Ko sem jo spoznala pred enajstimi meseci, sem vedela, da bova tesno sodelovali. Zmagovalka večera je Clare Waight Keller.''

Bodoča mamica je nato nagrado oblikovalke leta Womenswear Designer of the Yearizročila Clare, ki se je v svojem govoru zahvalila kolegom in staršem, ki so jo od nekdaj podpirali. Pozabila pa ni niti na Meghan, za katero je dejala: ''Ta ženska je tako čudovita. Meghan sem imela priložnost spoznati na osebni ravni in da imaš nekoga, kot je ona, ki ti zaupa v neverjetnem trenutku svojega življenja, je nekaj, kar je najbolj izredna čast. Ni besed, s katerimi bi se ti lahko dovolj zahvalila.''