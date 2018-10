Noseča Meghan navdušila v elegantni črnini

Noseča Meghan Markle in princ Harry na slovesnosti

Meghan Markle in princ Harry , z uradnim nazivom vojvodinja Sussekška in vojvoda Sussekški, se mudita na več dnevnem obisku Avstralije. Bodoča starša sta se udeležila slovesnosti, na kateri je princ Harry imel čast razkriti spominsko ploščo ob odprtju spomenika v čast padlim vojakom.

34-letni princ Harry je tokrat nosil belo vojaško uniformo, njegova 37-letna noseča žena Meghan pa je bila v elegantni črni obleki z belimi gumbi novozelandske modne oblikovalke Emilie Wickstead videti čudovito. Svoj elegantni stil je dopolnila s klobučkom oblikovalca Philipa Treacyja in barvno ujemajočo se ročno 'clutch' torbico ter čevlji s peto. Lase je imela rahlo valovite in so ji padali na ramena. Odločila se je za bolj naravni videz, z ličili je samo nekoliko poudarila ličnice.