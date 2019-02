Noseča Meghan v Maroku blestela v zapeljivi rdeči

Princ Harryin ženaMegan Markle sta s komercialnim letom pristala na letališču v Casablanci, kjer sta na tridnevnem obisku Maroka, njuno letalo pa je dve uri zamujalo. Britanski veleposlanik v Maroku Thomas Reilly je ob tej priložnosti izjavil, da je "zelo vznemirjen", da gostijo kraljevi par.

Ko sta prispela v to severnoafriško državo, je Harryja in Meghan pričakala častna četa Auxiliary, ki jo je Harry pregledal, ob prihodu pa so jima že na letališču ponudili tudi mleko in datlje, tradicionalno maroško dobrodošlico.