Noseča Meghan v obleki pokazala preveč?

Bodoča starša princ Harry in Meghan

Noseča Meghan Markle je za to priložnost izbrala dolgo črtasto poletno obleko, ki je hkrati tudi najbolj sproščen kost oblačila, ki ga je v javnosti nosila od dneva, ko je prišla na dan novica, da pod srcem nosi otroka.

Vojvodinja Sussekška in vojvoda Sussekški navdušujeta na 16-dnevni turneji po Avstraliji. Tokrat sta raziskovala priljubljen turistični kraj, avstralski otok Fraser.

Črtasta poletna obleka, katere vrednost naj bi bila 218 ameriških dolarjev (približno 190 evrov), je imela precej velik razporek, ki je razkrival njene noge. Obleka ima tudi pas, s katerim je Meghan poudarila trebušček, poletni videz pa je dopolnila s sandalami znamke Sarah Flint in sončnimi očali modne oblikovalke Karen Walker.

Princ Harry in Meghan sta si vzela čas tudi za oboževalce, ki so jima poklonili kar nekaj daril, med katerimi so bile tudi igrače za dojenčka.