Noseča Meghan v oprijeti obleki pokazala trebušček

Meghan je med obiskom poklepetala s prebivalci doma, si ogledala njihove prostore in v prazničnem duhu skupaj z njimi sedla za mizo. Starejši prebivalci doma so ji zaupali, da so v časopisu zasledili in prebrali novice o njej. Upokojena gledališka igralka West Enda Josephine Gordonje nosečnico vprašala, kako se počuti. ''Zelo dobro,'' ji je odgovorila Meghan.