Noseča Natalie Portman ZDA zamenjala za Pariz

Natalie Portman, ki je znana po franšizi Vojna zvezd ter filmih Črni labod, Leon in Bližnji odnosi, je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih je pokazala, kako preživlja dneve. 44-letna igralka, ki sicer zasebnega življenja ne deli z javnostjo, je ob njih preprosto pripisala: "Pariz v zadnjem času."

Zvezdnica je med fotografije dodala eno, na kateri pozira ob reki Seni, ostale pa večinoma prikazujejo umetniška dela, šopek rož in njenega psa. Portmanova v Parizu živi od leta 2014, kamor se je takrat preselila, ker so njenemu zdaj že nekdanjemu možu Benjaminu Millepiedu ponudili službo v pariški operno-baletni hiši. Par se je ločil leta 2024, razlog pa naj bi bila plesalčeva nezvestoba. Novega partnerja si je po razhodu z možem našla tudi igralka, ki s francoskim glasbenikom Tanguyjem Destablejem pričakuje prvega skupnega otroka.

"S Tanguyjem sva zelo srečna. Sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to privilegij in čudež," je za Harper's Bazaar aprila povedala Natalie in dodala: "Med odraščanjem sem pogosto poslušala, kako težko je zanositi. Tudi nekateri moji prijatelji so imeli težave, zato želim v njihovi družbi biti še toliko bolj spoštljiva. Je zelo vesela, čudovita stvar, a hkrati je tudi težko." Igralka ima že dva otroka iz prejšnje zveze, in sicer 14-letnega sina Alepha in 9-letno hčerko Amalio. Destable ima z nekdanjo partnerko, francosko igralko Louise Bourgoin, dva sinova.