Noseča Natalie Portman ZDA zamenjala za Pariz

Natalie Portman, ki je znana po franšizi Vojna zvezd ter filmih Črni labod, Leon in Bližnji odnosi, je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih je pokazala, kako preživlja dneve. 44-letna igralka, ki sicer zasebnega življenja ne deli z javnostjo, je ob njih preprosto pripisala: "Pariz v zadnjem času."
Zvezdnica je med fotografije dodala eno, na kateri pozira ob reki Seni, ostale pa večinoma prikazujejo umetniška dela, šopek rož in njenega psa. Portmanova v Parizu živi od leta 2014, kamor se je takrat preselila, ker so njenemu zdaj že nekdanjemu možu Benjaminu Millepiedu ponudili službo v pariški operno-baletni hiši.
Par se je ločil leta 2024, razlog pa naj bi bila plesalčeva nezvestoba. Novega partnerja si je po razhodu z možem našla tudi igralka, ki s francoskim glasbenikom Tanguyjem Destablejem pričakuje prvega skupnega otroka.
"S Tanguyjem sva zelo srečna. Sem zelo hvaležna, saj se zavedam, da je to privilegij in čudež," je za Harper's Bazaar aprila povedala Natalie in dodala: "Med odraščanjem sem pogosto poslušala, kako težko je zanositi. Tudi nekateri moji prijatelji so imeli težave, zato želim v njihovi družbi biti še toliko bolj spoštljiva. Je zelo vesela, čudovita stvar, a hkrati je tudi težko."
Igralka ima že dva otroka iz prejšnje zveze, in sicer 14-letnega sina Alepha in 9-letno hčerko Amalio. Destable ima z nekdanjo partnerko, francosko igralko Louise Bourgoin, dva sinova.
Pariška nacionalna opera je ena najprestižnejših opernih in baletnih ustanov na svetu. Ustanovil jo je kralj Ludvik XIV. leta 1669, danes pa deluje na dveh lokacijah: v zgodovinski palači Palais Garnier in moderni operni hiši Opéra Bastille. Ustanova ima izjemno bogato zgodovino, saj je bila ključna pri razvoju klasičnega baleta in operne umetnosti, v njej pa so ustvarjali nekateri največji skladatelji in koreografi v zgodovini.
Izraz 'Črni labod' se v filmu nanaša na baletno vlogo v znameniti predstavi Labodje jezero Petra Iljiča Čajkovskega. Medtem ko 'beli labod' (Odette) predstavlja čistost, nedolžnost in krhkost, 'črni labod' (Odile) simbolizira zapeljivost, temo, prevaro in neustrašnost. V psihološkem smislu film raziskuje dualnost človeške narave in ekstremno perfekcionistično naravo profesionalnega baleta, kjer iskanje popolnosti pogosto vodi v izgubo stika z realnostjo.
Reka Sena je zgodovinsko in kulturno srce Pariza, saj je mesto nastalo na njenih otokih, kot je Île de la Cité, že v rimskih časih. Reka deli mesto na levi in desni breg, ki sta bila skozi stoletja središče intelektualnega, umetniškega in političnega življenja. Danes so bregovi Sene vpisani na seznam svetovne dediščine UNESCO, saj nudijo prostor za številne ikonične znamenitosti, kot so katedrala Notre-Dame, muzej Louvre in Eifflov stolp.
