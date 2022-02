Noseča Nicky Hilton v 'sestrini' obleki pokazala trebušček

James Rothschild in Nicky Hilton Rothschild

"Pravijo, da so najboljše stvari v življenju tri," je svojo nosečniško fotografijo pospremila Nicky Hilton , zaradi česar so nekateri oboževalci za trenutek celo pomislili, ali pričakuje trojčke. A seveda je z zvezdnica s tem mislila na svojega tretjega otroka.

38-letna Hilton na novi fotografiji žari, medtem ko se drži za svoj trebušček. Nekateri so jo v sekciji za komentarje primerjali z lutko Barbie. Ob tej priložnosti je oblekla kratko obleko v vrednosti 510 dolarjev, kar je približno 450 evrov, ki jo je nosila njena sestra Paris Hilton že prejšnji teden v oddaji Watch What Happens Live.