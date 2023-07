Noseča oboževalka Taylor Swift po koncertu v porodnišnico

"Takrat sem začutila, da moram na stranišče," je pripovedovala za WMTV in nadaljevala: "Ko se je moja prijateljica zavedala, kaj se dogaja, je v paniki ustavila prvo osebo, ki jo je srečala." Tori je dodala, da je bil datum koncerta res blizu roka poroda, a je bilo do takrat še vseeno nekaj tednov. "Bili sva srečni, da se lahko odpraviva tja in se udeleživa koncerta, hkrati pa sva upali, da mi bo vse skupaj uspelo. Na srečo nama je res, v veliki meri," je še dodala.