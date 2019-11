Noseča Petra Ecclestone prvič v javnosti

Za Petro in njenega zaročenca Sama bo to prvi otrok.

Noseča Petra Ecclestonein njen zaročenec Sam Palmersta se odpravila na večerjo v restavracijo Giorgio Baldi v Los Angelesu, na parkirišču pa so ju pričakali paparaci, ki so v objektiv ujeli tudi Petrin zaobljeni trebušček.

30-letna britanska manekenka, hčerka šefa formule ena Bernieja Ecclestona, je ta večer blestela v oprijeti žametni obleki, v kateri je poudarila trebušček. Svoj videz je dopolnila z visokimi škornji, lase pa je imela spete v čop. Bodoči očka je za zmenek izbral temne kavbojke in črn plašč.

Za parček bo to prvi otrok, medtem ko ima Petra iz prejšnjega zakona z Jamesom Stuntom, od katerega se je ločila leta 2017, že tri otroke: 6-letno Lavinio Stunt ter štiri leta stara dvojčka Andrew in James.