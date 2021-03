Noseča Pippa Middleton s sinom na skiroju

37-letna Pippa Middleton, mlajša sestra Kate Middleton, ki pričakuje drugega otroka, prosti čas najraje preživlja s sinom Arthurjem. Fotografi so slavno mamico in dvoletnika ujeli v objektiv med vožnjo s skirojem.

Pippa Middleton in njen sin Arthur sta uživala na skiroju.

Družina Pippe Middleton in Jamesa Matthewsa se bo povečala še za enega člana ali članico. Fotografom se je tokrat spet nasmehnila sreča, saj so slavno nosečnico ujeli v objektiv, medtem ko je s sinom uživala na londonskih ulicah, kjer sta se vozila s skirojem. 37-letna nosečnica je za to priložnost nosila ozke črne kavbojke, bel volnen plašč znamke Harris Wharf London in superge, videz pa je dopolnila z elegantnimi sončnimi očali. Mali Arthur pa je na sebi imel kavbojke in barvno ujemajoč svetlo moder volneni plašček. Varnost je na prvem mestu in tega se zavedata oba: tako mamica kot malček sta nosila čelado. Pippa je čez ramena na hrbtu nosila športno mrežasto torbo, skozi katero so se videle različne žoge, med katerimi sta bili tako nogometna kot rugby žoga.

Pippa Middleton s sinom

Pippinina mama Carole Middleton je v intervjuju zaGood Housekeepingprejšnji teden potrdila novico o Pippini nosečnosti. Med drugim je dejala, da upa, da bomo v tem letu imeli covid-19 pod nadzorom in da bomo lahko imeli bolj normalno življenje. "Upajmo, da bo letos več ljudi lahko praznovalo svoje posebne priložnosti s prijatelji in družino. Upam tudi, da bom več videla svojo družino, kot sem jo lahko lani, seveda tudi novega vnuka (ali vnukinjo, spol Pippinega drugega otroka je za javnost za zdaj neznan)." Za konec je še dejala, da čeprav ima v lasti trgovino Party Pieces, v kateri najdemo vse za zabavo, je njena velika želja, da bi si enkrat organizirala eno veliko zabavo, ker je še nikoli ni imela. Za Pipine starše,Carole in Michaela Middletona, bo to že peti vnuk ali vnukinja, saj ima njena sestra Kate s princem Williamom tri otroke: Georgea,Charlotte inLouisa.

Pippa Middleton z možem pričakuje drugega otroka.

37-letna Pippa in 45-letni James Matthews sta se prvega otroka, sina Arthurja, razveselila oktobra 2018. Pippa je sledila stopinjam sestre Kate Middleton in rodila v bolnišnici St. Mary, v kateri je svoje tri otroke rodila tudi Kate. Finančnik in osem let mlajša Pippa sta se poročila maja 2017 v cerkvi sv. Marka v Englefieldu v Berkshiru.