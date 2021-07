Noseča princesa Beatrice na Wimbledonu navdušila v elegantni obleki

32-letna princesa Beatrice, vnukinja kraljice Elizabete II., se je z možem Edoardom Mapellijem Mozzijem udeležila slavnega teniškega turnirja. Princesa Beatrice, ki to jesen pričakuje svojega prvega otroka, je za to priložnost izbrala elegantno poletno pikčasto obleko z 'napihnjenimi' rokavi. Oprijeta obleka, ki jo je kombinirala s pasom, pa je lepo poudarila njen trebušček.

Kraljevi par bo čez dober teden praznoval prvo obletnico poroke. Beatrice in Edoardo sta se do oltarja sprehodila 17. julija lani, zaradi pandemije covida-19 pa sta na slovesnost povabila le najožje družinske člane in prijatelje, manjkala pa nista njena babica, kraljica Elizabeta in njen mož, princ Filip. Na Wimbledon je prišla tudi princesina teta Sophie, grofica Wessexa, ki je spremljala dnevne tekme. V sredo pa sta se teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu udeležila tudi kraljičina vnukinja Zara in njen mož Mike Tindall, ki sta svoje tri otroke pustila doma.

Tudi Kate Middleton, žena princa Williama, je sicer že prejšnji teden prišla na teniški turnir, kjer si je ogledala eno izmed tekem in obiskala teniški muzej Wimbledon Lawn, kjer so na ogled postavili posebno razstavo ob stoti obletnici igrišča Centre Court v Wimbledonu.

Za zdaj ni jasno, ali bo Kate prišla tudi na finale v Wimbledon, kar se je v preteklosti večkrat zgodilo, saj se trenutno nahaja v samoizolaciji, ker je bila v stiku z osebo, ki je bila pozitivna na covid-19.