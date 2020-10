Noseča princesa Eugenie ob obletnici poroke delila zasebne fotografije

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mož in žena v trgovini skupaj nakupujeta.

Naenkrat mož zagleda napis "AKCIJA: Laško pivo (24 kom) samo 20€" in takoj vzame en paket in ga položi v voziček. Ko žena to zagleda ga vpraša zakaj je vzel pivo. Mož: "Draga, 24 pločevink je samo 20€!" Ona: "Vrni ga nazaj, je treba šparati." Mož raje kot se prepirat ubogljivo vrne kišto piva nazaj. Hodita naprej po trgovini in žena zagleda kremo za 40€ in jo brez premisleka položi v nakupovalni voziček. Mož: "Draga, zakaj pa si ti lahko vzela kremo?" Žena: "Dragi, to je zato, da se lahko namažem in da sem zvečer, ko se ljubiva vsa lepa samo zate." Mož: "To si tudi po 24 pločevinkah Laškega! In to za samo 20€!"