Noseča princesa Eugenie z možem zapustila hišo Harryja in Meghan

Princesa Eugenie in mož Jack Brooksbank sta si po samo šestih tednih bivanja v hiši Frogmore Cottage v Windsorju premislila in zapustila posestvo. Hiša je, kljub začasnim novim stanovalcem, ostala rezidenca Meghan in Harryja v Združenem kraljestvu, vendar bo očitno v prihodnjih mesecih znova samevala.

Kraljevi dvor novice zaenkrat še ni komentiral, vest o selitvi so namreč sporočili predstavniki za javnost susseškega vojvode in vojvodinje. V času pred selitvijo v Združene države Amerike sta zakonca prenovi hiše s petimi spalnicami namenila nekaj manj kot 3 milijone evrov. 30-letna Eugenie in štiri leta starejši partner sta se v Frogmore napotila v začetku novembra, po tem, ko sta se zasebno pogodila s Harryjem in Meghan, ki sta posestvo ob poroki prejela v dar od kraljice Elizabete II.