Noseča Rihanna na naslovnici Vogua z izbrancem in sinom

Modna biblija Vogue je razkrila marčevsko naslovnico, ki jo krasita glasbenica Rihanna in raper A$AP Rocky . Starša devetmesečnemu sinu, ki se jima je pridružil na fotografiranju, bosta v prihodnjih mesecih še povečala svojo družino, pevka je namreč med nastopom na Super Bowlu premierno pokazala nosečniški trebušček. Slednji je viden tudi na fotografijah, ki jih je na Instagramu delil britanski Vogue .

Rihanna je smisel za modo predala tudi prvorojencu, ki ima že sedaj številne modne kose, med drugim tudi manjšo verzijo oprave, ki jo je na nekem dogodku nosil otrokov oče, raper A$AP Rocky. "Sina rada oblačim v obleke, ki ne spominjajo na otroška oblačila. Rada si drznem in premikam to mejo."

Rihanna je v intervjuju z revijo med drugim spregovorila tudi o nosečniški modi, s katero je tekom prve nosečnosti dvignila veliko prahu. "Oblačenje med nosečnostjo je bilo tako enostavno," je modni bibliji zaupala glasbenica, ki se ni bala pokazati velikega trebuščka ali preostale gole kože. "Oblačenje po porodu pa je druga zgodba. Kaj za vraga lahko narediš? Teden po prihodu iz porodnišnice sem bila izključno v trenerki." Priznala je, da ni imela pojma, kaj obleči, saj so bili vsi kosi v njeni omari ali premajhni ali pa preveliki.

"Oblačim ga v oblačila s potiskom cvetja, oblačim ga v rožnato in to imam rada. Menim, da je fluidnost v modi nekaj najboljšega. Zase vedno kupujem na moškem oddelku," je reviji še zaupala Rihanna, ki že razmišlja o potencialni lastni liniji otroških oblačil. "Čutim, da jo otroci potrebujejo. Zaslužijo si, da so tudi oni kul."

Vogue je pri objavi fotografij razkril, da je Rihanna v intervjuju spregovorila tudi o o starševstvu, izbrancu in vrnitvi na glasbeni oder. Med drugim se je spominjala prve nosečnosti in tega, kako ji je partner dal jasno vedeti, da si želi sina. "Sprva mu je bilo glede spola vseeno, nato pa se je odločil, da si zares želi fantka. Spomnim se, kako sem boga prosila, da se mu želja uresniči."

In kakšna sta zvezdnika kot starša? "Z otrokom sva najboljša prijatelja. Kar se tiče vzgoje morava biti na isti strani, a k sreči sva to vedno bila že pred njim. Ko dobiš otroka, se vse spremeni, a vseeno bi trdila, da se pri nama ni spremenilo nič, razen to, da naju je izkušnja zbližala."