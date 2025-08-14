Svetli način
Noseča Rihanna po opravkih odeta v nakit, vreden več kot 128 tisoč evrov

Los Angeles, 14. 08. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Zvezdnica Rihanna odšteva dneve do rojstva tretjega otroka. 37-letnico so fotografi ujeli med opravki na znameniti ulici Beverly Hills, pozornost javnosti pa je ukradel njen razkošni nakit, ki je v skupni vrednosti štel več kot 128 tisoč evrov.

Visoko nosečo glasbeno zvezdnico Rihanno so fotografi ujeli med nakupovanjem na znameniti ulici Beverly Hills. Pevka, ki med nobeno nosečnostjo ni skrivala svojega trebuščka, ga je tudi tokrat ponosno pokazala svetu, pozornost javnosti pa je pritegnil tudi njen dekolte.

Noseča Rihanna po opravkih odeta v nakit, vreden več kot 128 tisoč evrov
Noseča Rihanna po opravkih odeta v nakit, vreden več kot 128 tisoč evrov FOTO: Profimedia

Okoli vratu si je zvezdnica, sicer oblečena v široke kavbojke in športno majico z zadrgo, namreč nadela več kosov razkošnega nakita, ki je v skupni vrednosti štel več kot 128 tisoč evrov. Poleg ogrlic je zvezdnica, ki se bo kmalu razveselila prihoda tretjega otroka, videz dopolnila tudi z velikim prstanom in uro.

Spomnimo, Rihanna je svojo tretjo nosečnost razkrila na letošnjem Met Gala dogodku v New Yorku. Zvezdnica ima s partnerjem ASAP Rockyjem že dva sinova, ki nosita imeni RZA in Riot. Kdaj točno bo na svet prijokal tretji otrok, ni znano. Prav tako ni znano, ali bo to deklica ali deček.

Smo druga Švica
14. 08. 2025 14.16
K da gre kovine iskat.
ODGOVORI
0 0
TITSTILLIDIE
14. 08. 2025 14.01
+1
Od kot info koliko je vreden nakit....vse prepisete...bodite drugacni drugace boste propadli
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
14. 08. 2025 13.43
+3
do jo ponoči stečam me ne ustavi nobeden,kjer bi šlo pa res na polno,da ba še malo zagodrnja pa tudi skozi zaprta vrata
ODGOVORI
3 0
Juzles Iters
14. 08. 2025 13.40
+3
Koga briga...
ODGOVORI
3 0
Quatroporte
14. 08. 2025 13.38
+5
Malo se je ustimala,ker je za rome jutri eden najvecjih praznikov
ODGOVORI
5 0
Trijeprasicki
14. 08. 2025 13.36
+7
Grdo do fundamenta vse skupaj. Brez stila brez zasebnosti brez podstresja
ODGOVORI
7 0
Lujzek Biber
14. 08. 2025 13.31
+7
Groza
ODGOVORI
7 0
Uporabnik1921539
14. 08. 2025 13.29
+3
in zakaj ni morala imeti za vratom dve vrvici?
ODGOVORI
3 0
Nace Štremljasti
14. 08. 2025 13.44
+2
sajjih psi****čim tudi imajo
ODGOVORI
2 0
rogla
14. 08. 2025 13.27
+7
Morda vreden nakit, a manj vrednosti pod lasmi.
ODGOVORI
7 0
Ici
14. 08. 2025 13.22
+5
Če ona ne bo nosila dragega nakita, kdo pa bo? Njeno osebno premoženje je ocenjeno na 1,4 milijarde USD.
ODGOVORI
5 0
kinimod
14. 08. 2025 13.22
+4
Jas sem za zaščito živali !
ODGOVORI
4 0
komarec
14. 08. 2025 13.14
+4
Uf, uf, uf, to je pa za strelo nevarno.
ODGOVORI
4 0
