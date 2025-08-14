Noseča Rihanna po opravkih odeta v nakit, vreden več kot 128 tisoč evrov

Visoko nosečo glasbeno zvezdnico Rihanno so fotografi ujeli med nakupovanjem na znameniti ulici Beverly Hills. Pevka, ki med nobeno nosečnostjo ni skrivala svojega trebuščka, ga je tudi tokrat ponosno pokazala svetu, pozornost javnosti pa je pritegnil tudi njen dekolte.

Okoli vratu si je zvezdnica, sicer oblečena v široke kavbojke in športno majico z zadrgo, namreč nadela več kosov razkošnega nakita, ki je v skupni vrednosti štel več kot 128 tisoč evrov. Poleg ogrlic je zvezdnica, ki se bo kmalu razveselila prihoda tretjega otroka, videz dopolnila tudi z velikim prstanom in uro.

Spomnimo, Rihanna je svojo tretjo nosečnost razkrila na letošnjem Met Gala dogodku v New Yorku. Zvezdnica ima s partnerjem ASAP Rockyjem že dva sinova, ki nosita imeni RZA in Riot. Kdaj točno bo na svet prijokal tretji otrok, ni znano. Prav tako ni znano, ali bo to deklica ali deček.