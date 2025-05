Noseča Rihanna stopila na rdečo preprogo v Cannesu

V Cannesu so se zbrali številni zvezdniki, ki so ob premierah novih filmov stopili na rdečo preprogo. Med njimi sta bila tudi pevka Rihanna in njen partner A$AP Rocky, ki sta si prišla ogledat film Highest 2 Lowest, v katerem je zaigral raper, 37-letnica pa je ukradla veliko pozornosti s svojo opravo, v kateri je pokazala nosečniški trebušček.