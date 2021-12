Noseča Ronaldova izbranka z otroki uživa na 'Severnem tečaju'

"Z ljubeznijo s Severnega tečaja," je serijo zimskih foto utrinkov pospremila 27-letna noseča Georgina, ki pod srcem nosi dvojčka. Nosečnost je ni ovirala pri tem, da ne bi šla na sneg in preživljala skupnih trenutkov z otroki, ki so uživali v zimskih radostih. Med drugim se jim je pridružila tudi pri hranjenju jelenov.

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova dolgoletna izbranka Georgina Rodriguez sta oktobra na družbenih omrežjih sporočila, da pričakujeta dvojčka. Noseča Georgina pa je prejšnji mesec delila fotografijo z zdravniškega pregleda, kamor so jo pospremili tudi njeni otroci.

To bosta že peti in šesti otrok za slavnega nogometaša ter že drugi par dvojčkov. Spomnimo, da sta se Georgina in Ronaldo v razmerje spustila leta 2016 in imata skupaj hčerko Alano Martin. Ronaldo je pred tem s pomočjo dveh nadomestnih mater dobil tri otroke: najstarejši Cristiano Ronaldo mlajši je star 11 let, dvojčka Eva in Mateo pa štiri leta.