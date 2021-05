Noseča še ena članica skupine Little Mix

Dekliška skupina Little Mix bo kmalu bogatejša za dva nova člana, saj sta pevki Leigh-Anne Pinnock in Perrie Edwards oboževalcem naznanili, da sta obe noseči. Leigh-Anne je novico v začetku meseca delila na družbenem omrežju in ob tem dodala, da se ji uresničujejo sanje. Sedaj pa je veselo novico sporočila tudi Perrie, ki otroka pričakuje z dolgoletnim fantom, nogometašem Alexom Oxlade-Chamberlainom.