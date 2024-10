Noseča žena Petra Graša pred porodom še v studio

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Delo v teku," je ob fotografiji, na kateri v studiu igra na klavir, pripisala 33-letnica, ki naj bi po pisanju hrvaških medijev bila že v zadnjem trimesečju. Zakonca sta za nosečnost izvedela v aprilu, da bosta dobila sina, pa je prvi razkril Grašo.

"Vse je pod nadzorom, vse je v redu in vsi smo zadovoljni. Imava že ime za otroka, a bova to zadržala zase, pozneje pa ga boste izvedeli tudi vi," je junija povedala Hana. O ženini nosečnosti in počutju je spregovoril tudi Grašo, ki je dejal, da je Hana takšna kot vse nosečnice.