Noseča zvezdnica iz filma Harry Potter pristala v bolnišnici

Jessie Cave v filmu Harry Potter in Princ mešane krvi.

Jessie Cave je zaradi zdravstvenih težav morala v bolnišnico. 33-letna noseča igralka je svojo neprijetno izkušnjo delila z oboževalci na Instagramu, kjer jim je pojasnila, da takšnih težav, kot so stalni glavoboli in pospešeno bitje srca, pri prejšnjih dveh nosečnostih ni imela.

"Medicinska sestra mi je rekla, da ne misli, da so moji gležnji videti močno otečeni ... hotela sem ji reči: 'Vendar moji gležnji so običajno zelo ozki. Kot od Jennifer Lopez'," je izkušnjo delila v Instagramovi zgodbi, kjer je tudi povedala, da čaka, da zdravniki preverijo otrokov srčni utrip. Nato je sporočila veselo novico, da je vse v redu ter delila tudi fotografijo, na kateri leži na bolniški postelji. Zraven je zapisala, da je z dojenčkom vse v redu in se zahvalila zdravstvenemu osebju za oskrbo.