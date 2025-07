Noseča zvezdnica o filmskem nosečniškem trebuščku: Moj je veliko lažji

Vanessa Kirby , zvezdnica filma Fantastični štirje: Prvi koraki , se mudi na promocijski turneji, med katero se je ustavila tudi v pogovorni oddaji Late Night with Seth Meyers . Tam je voditelju razkrila razliko med umetnim in pravim nosečniškim trebuščkom.

Potem ko se je voditelj pošalil, da je lepo od nje, da je še vedno vživeta v svoj lik, ki je prav tako noseč kot ona, mu je zvezdnica odvrnila: "Iskreno mislim, da veliko ljudi misli, da je to neke vrste trik. Gre zgolj za nor 'tajming'." 37-letnica, ki v resničnem življenju pričakuje prvega otroka, je nato gledalcem pojasnila, zakaj je bila filmska nosečnost v nekaterih pogledih zanjo telesno veliko bolj naporna kot resnična.

Dejala je, da je filmski trebušček narejen iz pene ter preveč lahkoten. "Zato sem kar naprej Flicki, ki je skrbela za moje kostume, govorila, da želim več, da želim, da je težji. Poskušali smo različne stvari, nato pa mi je v trebuh dala nekakšne težke riževe vrečke in vse skupaj je postalo tako težko, da sem dobila res hude bolečine v hrbtu," se je spominjala, pokazala na svoj resnični trebušček in zaključila: "To je veliko lažje."

Vanessa sicer svoje zasebno življenje skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti. Zaročena je z upokojenim profesionalnim igralcem lakrosa Paulom Rabilom, s katerim se skupaj redko pojavita v javnosti. Kako sta se spoznala, ni znano, prvič pa so ju v javnosti opazili oktobra 2022, ko sta se z roko v roki sprehajala po New Yorku, zvezo pa sta potrdila novembra 2023 na družbenem omrežju. Da je v veselem pričakovanju, je brez velikega medijskega pompa naznanila v začetku junija, ko se je po rdeči preprogi sprehodila v oprijeti obleki, v kateri je pokazala trebušček.